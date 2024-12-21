مشاهد تحاكي عملية القسام الاستشهادية في مخيم جباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد تحاكي العملية الاستشهادية التي نفذها أحد مقاتلي كتائب القسام -أمس الجمعة- في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح.

وكانت الكتائب -وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، قالت في بيان أمس الجمعة، إن "مجاهدا قساميا تمكن من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا".

وأشارت كتائب القسام إلى أنه بعد ساعة من ذلك "تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

ووصف مصدر قيادي في كتائب القسام، في مقابلة مع الجزيرة العملية الاستشهادية التي نفذها عنصر القسام "بالأمنية المعقدة والنوعية".

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تشن عمليات نوعية وتخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جميع أنحاء القطاع منذ أزيد من عام، لا سيما بمخيم جباليا شمالا حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية خلفت عشرات الشهداء ودمارا كبيرا في المساكن والمنشآت.