أبو قصرة وزيرا للدفاع والشرع يناقش شكل المؤسسة العسكرية الجديدة بسوريا

قالت القيادة العامة في سوريا إن القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة، كما تم تعيين وزير جديد للدفاع.

وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

في السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إنه تقرر تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

وقال مراسل الجزيرة إن أبو قصرة شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، مضيفا أنه أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة دعا في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق إلى رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضاف أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في السياق ذاته، أفادت مصادر للجزيرة -أمس الجمعة- أن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.

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وكانت مصادر في الإدارة السياسية السورية قالت -في وقت سابق للجزيرة- إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستكون مدتها 3 أشهر، وتتضمن ضبط الأمن وتقديم الخدمات وتهيئة الأجواء لحكومة دائمة.