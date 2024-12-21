القسام: نفذنا عملية مركبة ضد قوة إسرائيلية في جباليا وقتلنا 5 جنود

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها وفي عملية مركّبة وسط مخيم جباليا شمالي القطاع أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي.

وأضافت القسام أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع بقية أفراد القوة من مسافة صفر.

في غضون ذلك اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية أن مقاتليها يخضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقتي الخلفاء والعلمي وسط مخيم جباليا.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيها الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ، وكان المراسل قد قال إن اشتباكات اندلعت في العلمي بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال . وقد حصلت الجزيرة على صور يسمع فيها أصوات هذه الاشتباكات.