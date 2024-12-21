إغلاق مطار قازان في روسيا وأوكرانيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات

قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، اليوم السبت، إن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة، بينما أعلنت كييف إسقاط 57 مسيرة روسية.

فقد ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم الأوكراني استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأمس، قتل 5 أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الحدودية في جنوب روسيا الجمعة.

وطالت الضربة الأوكرانية "الضخمة"، بحسب وصف مسؤولين محليين في روسيا، مركزا ثقافيا ومدرسة ومنشأة للتعليم ومباني سكنية في مدينة ريلسك التي يناهز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أسقطت57 مسيرة روسية، بينما فشلت 56 أخرى في بلوغ أهدافها.

وكانت روسيا أطلقت صباح الجمعة صواريخ وطائرات مسيرة على كييف، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 وتضرر أنظمة التدفئة في مئات المباني.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي نُفّذ بـ5 صواريخ باليستية، مؤكدة أنها أسقطتها كلها. كما أعلنت أن موسكو أطلقت 65 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 40 منها.

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تشييع جنرال روسي

وفي سياق آخر، شيعت روسيا أمس الجمعة جثمان الجنرال الروسي إيغور كيريلوف الذي اغتالته أوكرانيا، تزامنا مع شنها هجوما انتقاميا على ما وصفته بمركز قيادة لجهاز المخابرات الأوكراني في كييف.

وكيريلوف، الذي قاد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا، هو أكبر ضابط روسي من حيث الرتبة يقتل داخل روسيا على يد أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت مركز قيادة لجهاز المخابرات الأوكراني في كييف في هجوم قالت وكالة الإعلام الروسية إنه أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين وأعضاء جهاز المخابرات الأوكراني.

وقضت محكمة في موسكو، الخميس، بحبس المشتبه به الرئيسي في مقتل كيريلوف، وهو من أصل أوزبكي، احتياطيا لمدة شهرين بعد ظهوره على التلفزيون الرسمي وهو يعترف بزراعة وتفجير القنبلة التي قتلت كيريلوف (54 عاما) ومساعده.