إدانات عربية ودولية لحادثة الدهس بألمانيا

أدانت دول ومنظمات حادثة الدهس بأحد أسواق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، أمس الجمعة، والذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين، 41 منهم إصاباتهم خطيرة.

وقد أدانت وزارة الخارجية في قطر بشدة حادث الدهس، مؤكدة، في بيان اليوم، موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تندد بحادث الدهس الذي وقع في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية، مؤكدة موقفها في نبذ العنف.

بدورها، أعربت الخارجية التركية عن "حزنها العميق إزاء الحادث، وقالت، في بيان، "نأمل أن يتم كشف دواعي هذا الهجوم الذي ندينه بشدة، في أقرب وقت ممكن، وأن تتم محاسبة الجناة أمام العدالة، ونؤكد وقوفنا مع ألمانيا في هذا اليوم الأليم".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع برلين، مؤكدا أن فرنسا تشارك الشعب الألماني آلامه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة "مصدومة وحزينة" بسبب الهجوم.

وقال "الولايات المتحدة تشعر بالصدمة والحزن بسبب الأخبار المأسوية الواردة من ماغدبورغ"، مؤكدا أن واشنطن مستعدة "لتقديم المساعدة".

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كما أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن "صدمتها العميقة" من هذا الهجوم "الوحشي".

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة إكس، "أفكاري مع ضحايا العمل الوحشي والجبان في ماغدبورغ"، داعية إلى ضرورة التحقيق في الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه.

بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته عن تعازيه لألمانيا، مؤكدا وقوفه إلى جانبها.

وقتل 5 أشخاص وأصيب 200 آخرون 41 منهم إصاباتهم خطيرة عندما اقتحم رجل بسيارته سوقا مزدحمة لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ وسط ألمانيا أمس الجمعة، في حين قالت السلطات إن المشتبه به في العملية طبيب سعودي يقيم في ألمانيا منذ عام 2006.