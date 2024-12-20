مصرع 8 مهاجرين إثر مطاردة خفر السواحل اليوناني لقاربهم

قال خفر السواحل اليوناني إنه انتشل -الجمعة- جثث 8 مهاجرين سقطوا في البحر أثناء مطاردته لقارب سريع كان يقلهم قبالة جزيرة رودس.

ووفق رواية خفر السواحل اليوناني، فإن سفينة تابعة له كانت تطارد قاربا سريعا كان يقل مهاجرين واصطدمت به، مما أدى لسقوط بعض ركابه في البحر.

وأضاف في بيان أنه أنقذ 18 شخصا حتى الآن، بينهم طفلان و3 نساء.

وقال مسؤول بخفر السواحل -طلب عدم الكشف عن هويته- إن 8 أشخاص أصيبوا خلال الواقعة، بينهم امرأة أصيبت بجروح خطيرة.

وكان معظم المهاجرين على متن القارب من أفغانستان، كما جرى القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية بتهمة الاتجار بالبشر.

وذكر مسؤول في خفر السواحل أن قارب المهاجرين الذي كان يبحر بسرعة عالية اصطدم بسفينة خفر السواحل بينما كان يناور محاولا الفرار.

وتعد اليونان، الواقعة في أقصى جنوب الاتحاد الأوروبي، بوابة مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين للوصول إلى أوروبا.

وفي عام 2015 وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها قبل أن ينتقل معظمهم إلى دول أوروبا الغربية.

وسبق لتقارير حقوقية وإعلامية أن اتهمت خفر السواحل اليوناني بتعمد إغراق المهاجرين، ولكن سلطات أثينا تنفي تلك الاتهامات.