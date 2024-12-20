قصف متفرق على أنحاء غزة والاحتلال ينسف مباني في جباليا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة والليلة الماضية قصفا متفرقا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني سكنية في جباليا، وذلك بعد يوم شهد مجازر أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا.

ففي أحدث التطورات، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وتأتي هذه الغارة بعد أن استهدف طيران الاحتلال أمس الخميس مركزي إيواء في حي التفاح شرقي مدينة غزة وهذا أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما نقله مراسل الجزيرة.

كما قصفت البحرية الإسرائيلية فجرا ساحل مدينة غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

قصف ونسف مبان

وفجر اليوم أيضا، قصفت المدفعية الإسرائيلية بيت لاهيا، وبالتزامن، نسفت قوات الاحتلال المزيد من المباني السكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت الجزيرة حصلت على صور خاصة تظهر مسيّرات إسرائيلية وهي تلقي مواد حارقة على منازل المحاصرين في مخيم جباليا.

ويتعرض شمالي القطاع منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان واسع أسفر عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتهجير آلاف آخرين نحو مدينة غزة.

وبسبب القصف المتواصل ونسف المباني، بات جزء كبير من مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا مدمرا.

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وفي تطورات أخرى متزامنة، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وجنوبا، استهدف قصف من البر والبحر منطقة المواصي غرب مدينة رفح، كما تعرضت المدينة نفسها لغارة جوية واحدة على الأقل.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 56 فلسطينيا بينهم 42 شمالي القطاع أمس الخميس.

عبر الخريطة التفاعلية.. معارك واشتباكات ضارية في مدينة غزة شمالي القطاع#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/EocBaKd0gq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 19, 2024

معارك محتدمة

في التطورات العسكرية، لا تزال المعارك محتدمة في مخيم جباليا رغم القصف والتدمير الواسعين وتهجير العديد من سكانه.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أن أحد مقاتليها أجهز صباح أمس الخميس في مخيم جباليا على ضابط إسرائيلي و3 جنود طعنا وغَنم أسلحتهم الشخصية.

كما أعلنت الكتائب استهداف موقع "ماغين" في غلاف غزة العسكري بمسيرة من طراز "الزواري".

كذلك بثت كتائب القسام صورا لقنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها سيطروا على مسيّرة إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس" في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما بثت السرايا صورا قالت إنها لاستهداف مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي في محور نتساريم الذي يقع وسط قطاع غزة وتتمركز فيه قوات إسرائيلية.