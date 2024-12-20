فايننشال تايمز: واشنطن سترسل وفدا إلى دمشق للقاء الشرع

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبارا إلى سوريا للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقالت الصحيفة إن كبيرة الدبلوماسيين بالخارجية الأميركية باربرا ليف ستقود الوفد الأميركي في زيارته لدمشق خلال الأيام المقبلة.

وسيكون الاجتماع المقرر للوفد مع الشرع أول اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وقادة هيئة تحرير الشام.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك حاجة إلى خطوات ملموسة فعلية لبناء حكومة شاملة غير طائفية في سوريا.

وأضاف بلينكن في مقابلة بودكاست مع موقع بلومبيرغ أن واشنطن تريد أن نوضح لهيئة تحرير الشام أن الاعتراف يقابله توقعات معينة، وأن الجميع يحتاج إلى رؤية خطوات فعلية لبناء حكومة شاملة وانتقال يؤدي إلى انتخابات، مشيرا إلى أن بلاده تنظر في جميع السلطات التي لديها بشأن العقوبات.

كما قال الوزير الأميركي إنه في حال اجتازت الهيئة بعض الاختبارات التي يطلبها المجتمع الدولي فإن ذلك سينعكس إلى أشياء إيجابية للغاية، بحسب تعبيره.

وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، أعلنت واشنطن أنها تواصلت أكثر من مرة مع الهيئة، وقالت مصادر أميركية إنها تدرس رفعها من لائحة "المنظمات الإرهابية".

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وطالب القائد العام للإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات عن سوريا وشطب هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن بلاده لا تشكل تهديدا لأحد.

وطالبت الإدارة الأميركية بتشكيل حكومة تمثل كل المكونات في سوريا، وقالت إن إجراءاتها المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام والإدارة الجديدة في سوريا ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال.

وبدأت دول غربية أخرى بينها بريطانيا اتصالات مع القيادة الجديدة في سوريا، كما أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون زار دمشق والتقى الشرع.