تنكّر وتفجير قوة إسرائيلية.. القسام تعلن عن عملية استشهادية بجباليا

كشفت كتائب عز الدين القسام عن تفاصيل عملية وصفتها بالأمنية المعقدة نفذها أحد مقاتليها في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة وأوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب -وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، في بيان اليوم الجمعة، إن "مجاهدا قساميا تمكن من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا".

وأشارت كتائب القسام إلى أنه بعد ساعة من ذلك "تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

ووصف مصدر قيادي في كتائب القسام، في مقابلة مع الجزيرة العملية الاستشهادية التي نفذها عنصر القسام "بالأمنية المعقدة والنوعية".

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تشن عمليات نوعية وتخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جميع أنحاء القطاع منذ أزيد من عام، لا سيما بمخيم جباليا شمالا حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية خلفت عشرات الشهداء ودمارا كبيرا في المساكن والمنشآت.

وتواصل إسرائيل، المدعومة أميركيا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانها المتواصل على غزة، مما خلف نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، وفق تقارير أممية ومحلية.