11 قتيلا وعشرات المصابين بحادث دهس في سوق لعيد الميلاد بألمانيا

ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص بسوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي البلاد، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا سقطوا جراء حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد بماغدبورغ.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت في وقت سابق عن الشرطة المحلية، أن شخصا على الأقل قتل في الحادث، فيما قالت مصادر بهيئة الإسعاف الألمانية إن عدد المصابين يتراوح ما بين 60 و80 مصابا، حالة بعضهم "خطرة"، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة للقتلى.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم القبض على سائق السيارة، دون تفاصيل إضافية.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة تشتبه في وجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس.

وتعليقا على الحادث، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حادثة الدهس في سوق عيد الميلاد "تثير أسوأ المخاوف".

كما قال متحدث باسم حكومة ولاية ماغدبورغ إن الحادث "ربما يكون هجوما".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين عقب الحادث.

🇩🇪⚠️ IMAGES CHOQUANTES⚠️🇩🇪 – Images de la vidéosurveillance du moment où le véhicule a foncé sur la foule, lors d’une attaque à la voiture-bélier visant le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne.#Magdeburg #Germany #Magdebourg https://t.co/oof0PTkTsP pic.twitter.com/Ixkiwlr1wG — Lambdactu🔻 (@Lambdactu) December 20, 2024