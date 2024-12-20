القسام تبث مشاهد لاستهداف موقع عسكري إسرائيلي بطائرة انتحارية

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة مشاهد من استهداف موقع "ماجين" العسكري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بطائرة انتحارية.

وتعود المشاهد إلى أمس الخميس (2024/12/19)، وتمت بواسطة طائرة الزواري الانقضاضية الانتحارية.

وبدأ المقطع بمشاهد لعدد من مقاتلي القسام وهم يجهزون الطائرة للمهمة فيما يقول أحدهم "اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك وإعلاء رايتك.. اللهم سدد".

وتلا ذلك مشاهد لإطلاق الطائرة وأثناء تحليقها في سماء القطاع.

ونشرت القسام سابقا مشاهد لإطلاق طائرات مسيّرة انقضاضية من طراز "الزواري" باتجاه تجمعات لقوات إسرائيلية على الحدود مع القطاع وداخل منطقة الغلاف.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال في مناطق مختلفة.