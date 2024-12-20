الحوثيون: قصفنا هدفا حيويا في إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الجمعة ضرب هدف حيوي في إسرائيل بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، وتعهدت بمواصلة عملياتها حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق نفذت بعدد من الطائرات المسيرة و"حققت أهدافها بنجاح".

وأوضح سريع أن "استمرار الجرائم في غزة" لن يؤدي إلا إلى مزيد من ضربات قوات الجماعة والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وشدد على أن عملياتهم ضد إسرائيل لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.

وأضاف أنهم سيتعاملون مع أي تصعيد إسرائيلي أميركي على اليمن بتصعيد مماثل، و"لن نتردد في استهداف المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي والتحركات العسكرية للعدو الأميركي التي تستهدف اليمن".

يشار إلى أن إسرائيل نفذت أمس الخميس هجمات على صنعاء والحديدة غربا، وفي اليوم ذاته بثت جماعة الحوثي مشاهد قالت إنها لإطلاق صاروخين باليستيين على منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل.

وعلقت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي على المقطع بأنه مشاهد إطلاق صاروخين فرط صوتيين من طراز "فلسطين 2" على هدفين عسكريين إسرائيليين في يافا المحتلة، دون تفاصيل.

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وفي السياق ذاته، خرجت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تضامنا مع غزة تحت شعار "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار.. وجاهزون لردع أي عدوان".

يذكر أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت حتى الحين إلى سقوط أزيد من 152 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية وتهجير وتجويع السكان.