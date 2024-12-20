الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة ووفاة رضيعة من البرد في خيمة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 مصابا.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 45 ألفا و206 شهداء على الأقل، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 107 آلاف و512 شخصا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مواطنَين فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة، مضيفا أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت شارع السكة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وقد انتشل الدفاع المدني الفلسطيني جثث 4 شهداء وعدة إصابات من عائلة "أبو شنب"، ونقلهم للمستشفى المعمداني إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في محيط مسجد السلام بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، في وقت نسف فيه الاحتلال مباني سكنية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد 3 وأصيب عدد آخر إثر قصف منزل يعود لعائلة اللوح في محيط مخبز السلطان بشارع الثلاثيني غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بوابة المستشفى.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة غارة على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

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وتأتي هذه الغارة بعد أن استهدف طيران الاحتلال أمس الخميس مركزي إيواء في حي التفاح شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما نقله مراسل الجزيرة.

وفجر اليوم أيضا، قصفت المدفعية الإسرائيلية بيت لاهيا، وبالتزامن نسفت قوات الاحتلال المزيد من المباني السكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفاة رضيعة

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي إن رضيعة توفيت فجر اليوم الجمعة نتيجة البرد الشديد داخل خيمة في منطقة مواصي خان يونس.

ويعيش نحو مليوني نازح، من أصل 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا إنسانية صعبة للغاية في ظل النقص الشديد في مستلزمات الحياة الأساسية وإمدادات المياه والطعام.

وتتفاقم معاناة النازحين خاصة الذين يقيمون في خيام مهترئة مصنوعة من القماش أو النايلون وفي مراكز إيواء، في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة حيث يعجزون عن تدفئة أجساد أطفالهم نتيجة نقص المستلزمات، في حين تغمر الأمطار الكثير من خيامهم.

⬅️طفلة رضيعة استــشهدت بسبب البرد الشديد في مواصي خانيونس التي نزحت لها عائلات دمر الاحتلال منازلها ومناطقها pic.twitter.com/CiQEfckqhb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.