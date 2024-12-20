إصابة 3 فلسطينيين بالضفة والمقاومة تشتبك مجددا مع السلطة بجنين

أصيب 3 فلسطينيين -بينهم طفل وشاب من ذوي الإعاقة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن شابا فلسطينيا أصيب بجروح جراء تعرضه لعملية دهس من مركبة عسكرية إسرائيلية قرب قرية جبع شرقي القدس المحتلة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى (15 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية شوارع البلدة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال التي استخدمت قنابل الغاز المدمع والرصاص لتفريق المواطنين الذين تظاهروا داخل البلدة.

وفي بيان منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (25 عاما) من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص حي في الركبة أطلقه جنود الاحتلال عليه في منطقة وادي قانا شمال غربي سلفيت، ونُقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت قرية بورين جنوبي نابلس، وسط مواجهات مع شبان القرية.

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم، وأفاد شهود عيان بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز باتجاه شبان القرية، كما اندلعت مواجهات خلال علمية الاقتحام بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وقد احتجزت قوات الاحتلال شابا لفترة قصيرة، قبل أن تطلق سراحه.

تنديد بحرق مسجد

من جانب آخر، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإحراق مستوطنين إسرائيليين مسجد بر الوالدين في بلدة مردا شمالي الضفة الغربية.

وقال القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني -في بيان- إن "إحراق المسجد يشكل تصعيدا خطيرا ضد المقدسات سيواجه بمزيد من الغضب الشعبي وتصعيد المقاومة ضمن جرائم الإبادة".

وأضاف حنيني أن "الخطوات العنصرية التي ينفذها المستوطنون تجاه المساجد والمقدسات الإسلامية تستدعي تحركا قويا لردعهم عن انتهاكاتهم الاستفزازية"، مشددا على أن "المقاومة لن تصمت عن انتهاك حرمات المساجد والمقدسات".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت قرية مردا للمرة الثانية منذ صباح اليوم، ونشرت آلياتها في محيط مسجد بر الوالدين.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن قواتها -بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)- بدأت بإجراء تحقيق في حادث إحراق المسجد وكتابة شعارات كراهية على جدرانه.

وأوضحت الشرطة -في بيان- أن قواتها تعمل على جمع الأدلة والبيانات، وأجرت عمليات تحقيق شاملة في موقع الحادث.

وكان عشرات المواطنين الفلسطينيين قد شاركوا اليوم في أداء صلاة الجمعة داخل المسجد، وسط قلق من استمرار المستوطنين في استهداف ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة.

تشييع شهداء

وفي السياق، شيّع الأهالي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية جثامين 4 شهداء كانوا قد استهدفوا بقصف إسرائيلي بالمسيّرات على سيارة في المخيم.

وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وصولا إلى منازل ذويهم ثم مسجد المخيم، ومنه إلى المقبرة.

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وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بتصعيد نشاط المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقد ارتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 822 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 6500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

اشتباكات مع أمن السلطة

من ناحية أخرى، تجددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

وتظاهر عدد من سكان المخيم عقب اجتماع شعبي ومؤسساتي لرفض الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية هناك، وطالب المتظاهرون بإنهاء الحصار المفروض على المخيم، وأعلنوا دعمهم للمقاومة فيه.

ونُظمت المظاهرة قبالة عناصر الأمن الذين تمركزوا قرب مدخل المخيم، قبل أن تتجدد الاشتباكات بين الأمن من جهة و"كتيبة جنين" من جهة أخرى.

وكانت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فضت بالقوة مظاهرة أخرى عقب صلاة الجمعة انطلقت من مسجد المخيم، وأصيب خلالها عدد من الشبان الفلسطينيين.

وطالب أهالي مخيم جنين وطلبة المدارس بضرورة استئناف الدراسة المعطلة منذ أسبوعين بفعل اقتحامات الاحتلال المتكررة والحملة الأمنية الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي راض عن العملية الفلسطينية في جنين، ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن القيادة المركزية أوصت بتعزيز آليات السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها.

وأشارت هيئة البث إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن 300 ناشط مسلح من السلطة الفلسطينية يعملون في مخيم جنين تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي في الأيام العشرة الأخيرة.