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إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

القوات الإسرائيلية تتوغل جنوب سوريا بعد السيطرة على المنطقة العازلة (الأناضول)
20/12/2024-|آخر تحديث: 20/12/202404:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت منصات محلية سورية بإصابة شاب سوري اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة رافضة لتمركز القوات الإسرائيلية في درعا جنوب غربي البلاد.

وبثت منصات سورية مشاهد تظهر إصابة شاب بالرصاص خلال مظاهرة منددة بتمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية بمحافظة درعا.

وتظهر المشاهد لحظة إصابة أحد الشبان وتلطخ ملابسه بالدماء جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على مظاهرة للأهالي ضد تمركز القوات الإسرائيلية قرب قرية معرية.

وطالب المتظاهرون بخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة وإيقاف توغلها داخل الأراضي السورية.

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من جهتها، نشرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب سوري في مظاهرة غربي سوريا بدعوى أنه شكّل خطرا على قواته.

وكانت منصات محلية سورية نشرت مشاهد لوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة بالقرب من بلدة المعرية في ريف درعا الغربي.

وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري استغلت القوات الإسرائيلية انسحاب الجيش السوري من مواقعه المحاذية للجولان السوري المحتل وبعض المواقع في جنوب سوريا، وتوغلت بريا معلنة السيطرة على المنطقة العازلة واحتلال جبل الشيخ شمالا، والتقدم في القنيطرة حتى درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبا.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + الصحافة السورية

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