إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

أفادت منصات محلية سورية بإصابة شاب سوري اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة رافضة لتمركز القوات الإسرائيلية في درعا جنوب غربي البلاد.

وبثت منصات سورية مشاهد تظهر إصابة شاب بالرصاص خلال مظاهرة منددة بتمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية بمحافظة درعا.

#متابعة: #كاميرا درعا 24: لحظة إصابة الشاب "ماهر محمد الحسين" خلال المظاهرة التي تندد بتمركز قوات جيش الاحـ.ـتلال الإسـ.ـرائيلي في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، حيث أطلق جنود الاحـ.ـتلال النار على المتظاهرين بشكل مباشر. #درعا #معرية #حوض_اليرموك #معرية… pic.twitter.com/igVeKUZ0rN — Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 20, 2024

وتظهر المشاهد لحظة إصابة أحد الشبان وتلطخ ملابسه بالدماء جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على مظاهرة للأهالي ضد تمركز القوات الإسرائيلية قرب قرية معرية.

وطالب المتظاهرون بخروج القوات الإسرائيلية من المنطقة وإيقاف توغلها داخل الأراضي السورية.

#درعا24 : لقطات من الظاهرة التي خرجت اليوم في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا، للتنديد بالوجود الإسـ.ـرائيـ.ـلي داخل الأراضي السورية، وتطالبه بالانسحاب، والتي أطلق عليها جنود الاحتـلال النـار، ونتج عن ذلك إصـابة شاب.#سوريا #درعا #معرية… pic.twitter.com/61QBSC1wZa — Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) December 20, 2024

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من جهتها، نشرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب سوري في مظاهرة غربي سوريا بدعوى أنه شكّل خطرا على قواته.

وكانت منصات محلية سورية نشرت مشاهد لوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة الجزيرة بالقرب من بلدة المعرية في ريف درعا الغربي.

وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري استغلت القوات الإسرائيلية انسحاب الجيش السوري من مواقعه المحاذية للجولان السوري المحتل وبعض المواقع في جنوب سوريا، وتوغلت بريا معلنة السيطرة على المنطقة العازلة واحتلال جبل الشيخ شمالا، والتقدم في القنيطرة حتى درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبا.