ألمانيا تقدم حلا للصراع مع الأكراد في سوريا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إنه يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وضمها إلى القوات الأمنية للحكومة الجديدة بالبلاد.

جاء ذلك بعد محادثات أجرتها الوزيرة الألمانية في أنقرة مع نظيرها التركي هاكان فيدان.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي إن أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، لكن يتعين أيضا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار.

وأضافت "يتعين نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في هيكل الأمن الوطني".

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تقاتل منذ سنوات إلى جانب القوات الأميركية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ويتزامن الموقف الألماني الجديد مع إعطاء دول غربية إشارات للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة التي شُكّلت عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.