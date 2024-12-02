نتنياهو يبحث صفقة التبادل مع وزراء وفريق التفاوض الإسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الليلة مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك تقدما في مفاوضات التبادل لكنه لا يشكل اختراقا، وإن النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الوقت مناسب جدا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل.

وأضافت المصادر أن ممثل الأسرى بالجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع المختطفين وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.

من جهتها قالت القناة 12 الاسرائيلية إن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق الأسرى.

وفي حين نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن المبعوث الإسرائيلي سيتوجه للولايات المتحدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري ترامب تتناول ملفات من بينها الحرب في غزة وصفقة التبادل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الإدارة الأميركية تعمل بشكل فعال مع جهات أساسية في المنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى في غزة.

وأكد سوليفان أن التوصل لاتفاق صار أكثر ترجيحا الآن بسبب العزلة التي تعاني منها حركة حماس وخروج حزب الله من المعركة.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.