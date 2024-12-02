مدير مستشفى بشمال غزة: 200 شهيد تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل

قال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، الأحد، إن نحو 200 شهيد فلسطيني لا يزالون تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل شمال القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح أبو صفية في مقطع فيديو مصور إن "المشهد الإنساني في شمال القطاع يقترب من الكارثة المطلقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث استشهد أكثر من 200 فلسطيني في الساعات الـ48 الماضية، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض".

وأضاف أبو صفية "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات الأعرج والبابا وعليان وورش آغا، وما وصلنا إلى المستشفى من بين من نجوا من الغارات الإسرائيلية هي 3 إصابات فقط، ممن بقوا أحياء".

#شاهد | يوم دامٍ.. مدير عام مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية يتحدث عن الوضع الكارثي، أمس السبت، في المستشفى وشمال القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر pic.twitter.com/haPXZSlInw — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 1, 2024

وتابع "ما يدمي القلوب هو سماع أصوات أحياء يستنجدون من تحت الركام، وعند محاولة المواطنين إنقاذهم، استُهدفوا مجددا بالطائرات الإسرائيلية، ما يجعل الوصول إلى تلك المناطق شبه مستحيل".

وأشار إلى أن استهداف منزل عائلة الأعرج كان مأساويا، حيث كان هناك نحو 100 شخص داخل المنزل، ولم ينجُ سوى شخص واحد، وهو موظف في مغسلة مستشفى كمال عدوان، تصادف وجوده على رأس عمله مع الغارة.

وأوضح أبو صفية أن المستشفى يواجه تحديات كبيرة، أبرزها منع إدخال المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى منع دخول مركبات الإسعاف التي تصل بصعوبة.

وأشار إلى وجود 63 حالة منوَّمة في المستشفى، غالبيتها من الجرحى، بينهم 9 حالات في العناية المركزة، واثنتان من حديثي الولادة، معظمها حالات حرجة.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، وأسفرت العملية مذ ذاك عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف وتدمير أحياء سكنية برمتها.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.