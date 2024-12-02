عشرات القتلى بصدامات أثناء مباراة كرة قدم في غينيا

لقي عشرات الأشخاص -على الأقل- حتفهم الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي مشترطا عدم كشف هويته "هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". وأفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي -لم يتم التحقق من صحتها- الكثير من الجثث الهامدة.

كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

🚨 ¡URGENTE: TRAGEDIA EN GUINEA! Decenas de niños han perdido la vida después de los enfrentamientos en un torneo de fútbol con intereses políticos en N'Zérékoré Varias decisiones arbitrales causaron el caos y el ejército empezó a tirar gases lacrimógenos provocando estampidas… pic.twitter.com/o6l3ZGgqXp — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) December 1, 2024

والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال هذه المأساة.

وقال شاهد عيان "كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحكم. ثم غزا مشجعون الملعب".

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر/أيلول 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا، في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.