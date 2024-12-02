القيادة الوسطى الأميركية: أفشلنا هجمات للحوثيين بخليج عدن

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن قواتها أفشلت هجمات شنتها جماعة الحوثي على مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية وسفن تحمل العلم الأميركي أثناء عبورها خليج عدن يومي السبت والأحد الماضيين.

وبحسب البيان الصادر عن القيادة، كانت المدمرتان "يو إس إس ستوكديل" و"يو إس إس أوكين" ترافقان 3 سفن تجارية أميركية أثناء عبورها خليج عدن في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح البيان أن الهجمات شملت استخدام 3 صواريخ باليستية وصاروخ كروز مضاد للسفن و3 طائرات انتحارية مسيرة. وأكدت "سنتكوم" أن هذه الهجمات لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن المدنية أو البحرية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن المدمرتين الأمريكيتين نجحتا في صد الهجمات باستخدام أنظمة دفاعية متطورة. وأضافت القيادة المركزية أن الهجمات التي تم إحباطها تعكس التزام القوات الأميركية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والشحن.

واختتمت القيادة المركزية الأميركية بيانها بأن قواتها ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها، مؤكدة أن هذه الهجمات لن تؤثر على التزامها بضمان حرية الملاحة في المنطقة.

بيان الحوثيين

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت أمس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرة أميركية و3 سفن إمداد تابعة للقوات الأميركية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور إن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابعة لهم نفذت العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرات مسيرة في البحر العربي وخليج عدن.

وأكد سريع أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، مشيرا إلى استهداف السفن الأميركية "ستينا إمبيسكبل" و"مايرسك ساراتوغا" و"ليبرتي غريس".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في المنطقة، حيث يواصل الحوثيون استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، تضامنا مع قطاع غزة الذي يعاني من حرب إبادة ومجاعة كارثية بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل.