الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، إنه أصدر عفوا عن نجله هانتر بايدن الذي أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء شراء أسلحة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني والإقرار بالذنب في قضية التهرب الضريبي الفدرالية.

وأضاف بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".

وكان البيت الأبيض قد أكد في أكثر من مناسبة أن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات وأصبح هدفا للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني"، مضيفا "آمل أن يتفهم الأميركيون سبب اتخاذ أب ورئيس هذا القرار".

وفي جلسة عقدت بالمحكمة الفدرالية في لوس أنجلوس في سبتمبر/أيلول الماضي أعلن هانتر (54 عاما) مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه، مما يفتح الباب أمام حكم قد يصل إلى 17 عاما من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار.

وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حيث سيصدر القاضي قراره النهائي.