الداخلية العراقية تنفي للجزيرة دخول أي مقاتلين إلى الأراضي السورية

نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري دخول قوات من بلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الأوضاع جيدة جدا على الحدود العراقية السورية.

وأكد ميري، في مقابلة مع الجزيرة، أن تأمين الحدود ليس وليد اللحظة الحالية وإنما هو نتاج عمل بدأته الحكومة الحالية منذ توليها السلطة، وقال إن رئيس الحشد الشعبي أعلن بشكل علني عدم التدخل في ما يجري بسوريا.

وقال ميري إن القوات النظامية العراقية لم تتلقَّ أي تعليمات بتحرك من هذا النوع الذي يجري الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.

تأمين الحدود

وأضاف أن التحصينات التي تم بناؤها على الحدود بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر هي الأفضل منذ تأسيس الدولة العراقية، وفق تعبيره.

ووفقا لميري، فإن الفرقتين الثانية والسادسة من قوات الحدود العراقية تقومان بتأمين الحدود عبر خندق بعمق 3 أمتار يليه ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار أيضا ثم جدار كونكريتي وبعدها قطعات قتالية وكاميرات حرارية وطائرات مسيّرة.

وقال ميري إنه تم تدعيم القوات المنتشرة على الحدود لدعم قدرتها على التأمين بعد الأحداث الحالية، مؤكدا أن القوات المسلحة العراقية عليها اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز أمنه بعد هذه المستجدات.

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وختم بالقول إن هذه القوات مستعدة للتعامل مع أي تطور أمني على الحدود، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تهديد لأمن العراق حتى اللحظة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الجيش السوري أن عناصر من فصائل شيعية دخلت من العراق إلى سوريا الليلة الماضية لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل قوات المعارضة المسلحة.