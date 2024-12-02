انطلاق مؤتمر بالقاهرة لإغاثة غزة ومصر تدعو لانسحاب إسرائيل من معبر رفح

انطلق بالقاهرة اليوم الاثنين مؤتمر دولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، في حين دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مؤكدا أهمية عدم خذل قطاع غزة إنسانيا.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان الاثنين بأن المؤتمر، الذي يشارك فيه 103 وفود لدول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، يأتي لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

كما يهدف المؤتمر -بحسب البيان- إلى تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

ومن أبرز المشاركين بالمؤتمر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وأمينة محمد نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

لا تخذلوا غزة

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا عبد العاطي إلى انسحاب إسرائيلي فوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مؤكدا أهمية عدم خذل قطاع غزة إنسانيا.

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وقال عبد العاطي "يجب الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفيلادلفيا (اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو/أيار الماضي)"، وأكد أهمية التدفق للدعم الإغاثي الفوري لغزة.

وشدد على أنه "يجب وقف الحرب بغزة وإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية"، وأشار إلى أن غزة تواجه مأساة يزيدها ويكرسها عجز المنظومة الدولية عن مواقف رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا والتهجير عقابا للفلسطينيين، متهما تل أبيب بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة، وأكد أن مصر مستعدة لإدخال شاحنات إغاثة بأعداد كبيرة لغزة طالما توفرت الظروف الآمنة لذلك.

من جهته، طالب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بغزة ومنع اتساع التصعيد بالمنطقة، وأشار إلى "ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل".

وأكد ابن فرحان أن هذا السلوك الإسرائيلي "يكرس المعاناة ويغذي التطرف في المنطقة، ويعمل على توسيع رقعة الصراع، ويقوض فرص التعايش المستدام".

وقال ابن فرحان إن "المملكة لم تدخر جهدا، أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني"، وأدان "تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار بمهاجمة إسرائيل عاملين أمميين".

من جهته، دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي المجتمع الدولي لممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على تل أبيب لتسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وقال الصفدي "الناس في قطاع غزة جوعى ولا بد من التحرك الآن".

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى العمل على خطط للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، والعمل على وضع خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية.

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وشدد مصطفى على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لوقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة، معبرا عن أمله في أن يشهد المؤتمر تطلعا لتعهدات تعالج المطالبات الإنسانية الإغاثية العاجلة دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومستقبله.

استجابة طارئة

من جانبه، وجَّه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني مناشدة بقوله في المؤتمر "نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية طارئة في غزة".

وأكد أن "أونروا تعمل وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ودعا لازاريني إلى إنهاء الحظر الإسرائيلي لعمل الوكالة الأممية.

والسبت، كشف برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة، وأسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية، بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني تواليا على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.