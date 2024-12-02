هوكشتاين ينقل رسالة تحذير لإسرائيل وبري يتهمها بخرق "فاضح" للاتفاق

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من عواقب انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان وأبلغتها بوجود خروقات إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، كما اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إسرائيل بـ"خرق فاضح" للاتفاق ودعا لجنة المراقبة لبدء مهامها.

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من عواقب انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين نقل رسالة لتل أبيب بأن هناك خروقا إسرائيلية للاتفاق.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما أعلنت الوزارة الفرنسية.

وأوضحت أن بارو أكد لساعر، في اتصال هاتفي، "الحاجة ليحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، بعدما نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء الماضي.

ورفض ساعر الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار رغم الدعوات الواضحة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لاستمرار العمليات العسكرية في لبنان واعتبار أن اتفاق وقف إطلاق النار لا قيمة له.

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خرق فاضح

من جهته، اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إسرائيل بـ"خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، وقال إن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية" في القرى الحدودية، مع "استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية (…) تمثل خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا بري لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام تل أبيب بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وتساءل بري أين اللجنة من هذه "الخروقات والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا، فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به".

ونفى بري صحة ما يروج له في وسائل الإعلام بأن ما تقوم به إسرائيل من خروقات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وكأنه من ضمن بنود الاتفاق.

والجمعة، وصل إلى بيروت الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي سيترأس لجنة مراقبة والإشراف على وقف إطلاق النار، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى جيفرز وبحثا الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، مواصلة هجماته ضد ما زعم أنها أهداف لحزب الله بلبنان، ردا على ما زعم أنها "أنشطة" للحزب "شكلت تهديدا لإسرائيل وانتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وتابع أنه في إطار هذه العمليات، هاجم الجيش وسائل عسكرية كانت تعمل بالقرب من بنية تحتية عسكرية لتصنيع الصواريخ التابعة لحزب الله في منطقة البقاع (شرق)، كما زعم أنه تم استهداف وسائل عسكرية أخرى بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان في منطقة الهرمل (شرق)، حيث كانت تستخدم لنقل وسائل قتالية وشكلت تهديدا لإسرائيل.

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وبشكل عام تنوعت خروقات إسرائيل للاتفاق بين تفجيرات لنسف منازل وقصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسيّر، وتحليق للطيران المسيّر، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات، ما أدى إجمالا إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم عسكري، وإصابة آخرين.