6 شهداء بالضفة والاحتلال يقتحم طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الخميس- مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب استشهاد 6 فلسطينيين، 4 منهم في مخيم طولكرم.

وأفات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت -اليوم الخميس- مدينة طولكرم، وفرضت حصارا على مخيمها.

وذكرت أن مجموعة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت عبر شارع العليمي ودوار المحاكم ودوار شويكة باتجاه مخيم طولكرم.

وأضافت أن آليات الاحتلال جرفت البنية التحتية عند مدخل المخيم الرئيسي، وأن هذه الآليات تمركزت على مداخل المخيم، وعلى طول شارع نابلس المحاذي له من الجهتين، وفرضت حصارا عليه، وسط منع المركبات من المرور وإجبارها على العودة باتجاه المدينة.

وأفاد شهود بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة من عدة محاور، تحت غطاء من الطائرات المسيرة التي حلقت بكثافة في سماء المنطقة.

#فيديو| قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تقتحم مدينة طولكرم، بعد أقل من ساعة من قصف مركبة واستشهاد 4 شبان بداخلها pic.twitter.com/ePyVUxRk7e — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

شهداء في طولكرم وبلاطة

وجاء هذا الاقتحام بعد ساعتين من قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة في مخيم طولكرم، مما أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

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وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) إن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت هجوما في طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مواطنين اثنين من بلدة قفين في طولكرم شمالي الضفة، وسط حملة مداهمات واعتقالات واقتحامات نفذتها في عدة بلدات بالضفة.

4 شـــهداء وثلاثة جرحى وصفت إصابتهم بالخطيرة جراء قصف الاحتلال على لمركبة في مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة. pic.twitter.com/BDEf5wzlL1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2024

وفي وقت سابق الخميس، استشهد فلسطينيان، منهما مسنة (80 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 822 منذ أن وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتواصل إسرائيل مجازرها بدعم أميركي وعلى مسمع ومرأى من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.