وزير إسرائيلي: لا استقرار بالمنطقة حتى نسقط إيران

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا حتى إسقاط ما سماه "حكم الإرهاب" في طهران.

وقال كوهين إن إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي تجلب الدمار إلى اليمن في الوقت الحالي، حسب تعبيره.

ومنذ أواخر العام الماضي، يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، وفي محاولة لوقف هجماتهم شكلت الولايات المتحدة تحالفا عسكريا مهمته الحد من القدرات العسكرية للجماعة اليمنية.

وبشأن الوضع في سوريا، قال الوزير الإسرائيلي إن إسرائيل "ستبقى في سوريا أشهرا طويلة"، في إشارة للمناطق التي احتلتها مؤخرا في سوريا.

وبالتزامن مع احتفالات السوريين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقدم الجيش الإسرائيلي على احتلال جبل الشيخ بأقصى شمال الجولان السوري المحتل وعدة مواقع أخرى على الخط العازل بين سوريا والجولان.