أخبار|إيران

وزير إسرائيلي: لا استقرار بالمنطقة حتى نسقط إيران

Israeli Foreign Minister Eli Cohen speaks to the media as he visits Thai citizens who were released from the Gaza Strip after being taken hostage by gunmen from Palestinian Islamist militant group Hamas during the deadly October 7 attack on Israel, at Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) where they are being treated, in Be'er Ya'akov, Israel November 28, 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
كوهين: إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا (رويترز)
19/12/2024

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا حتى إسقاط ما سماه "حكم الإرهاب" في طهران.

وقال كوهين إن إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي تجلب الدمار إلى اليمن في الوقت الحالي، حسب تعبيره.

ومنذ أواخر العام الماضي، يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب، وفي محاولة لوقف هجماتهم شكلت الولايات المتحدة تحالفا عسكريا مهمته الحد من القدرات العسكرية للجماعة اليمنية.

وبشأن الوضع في سوريا، قال الوزير الإسرائيلي إن إسرائيل "ستبقى في سوريا أشهرا طويلة"، في إشارة للمناطق التي احتلتها مؤخرا في سوريا.

وبالتزامن مع احتفالات السوريين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقدم الجيش الإسرائيلي على احتلال جبل الشيخ بأقصى شمال الجولان السوري المحتل وعدة مواقع أخرى على الخط العازل بين سوريا والجولان.

المصدر : الجزيرة

إعلان