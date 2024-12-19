قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة وتشتبك مع مقاومين بطوباس

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين في مدينة طوباس.

وذكرت مصادر للجزيرة أن اقتحامات قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم الخميس شملت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالي الضفة، وقرية قبيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا غرب مدينة طوباس (شمالي الضفة)، ودفعت بقوة عسكرية كبيرة تتقدمها جرافة عسكرية نحو البلدة واستهدفت منزل الشهيد عبد الرؤوف المصري.

ورد مقاومون فلسطينيون باستهداف القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص الحي، وتبنت كتائب شهداء الأقصى العملية.

عاجل| اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس pic.twitter.com/yIZsGxaHQ8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت حملة اعتقالات شملت 3 فلسطينيين من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا، كما دهمت عدة منازل بالمخيمين، وحطمت محتوياتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية روجيب شرقي المدينة. أما في طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة قفين شمالي الضفة الغربية.

وفي تطور آخر، ذكرت مصادر للجزيرة أن مستوطنين هاجموا فلسطينيين على أطراف قرية برقا شرق رام الله.

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وبموازاة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهذا أسفر عن استشهاد 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450، واعتقال أكثر من 12 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني.