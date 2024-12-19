شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمقاومة تجبرها على الانسحاب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة -صباح اليوم الخميس- وشنت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل، واعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين تصدوا لتلك الاقتحامات.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم بعد اكتشاف السكان قوة إسرائيلية خاصة تسللت إليه.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن مواطنة فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المخيم، وأكدت أن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف وتمنعها من الدخول إلى المخيم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدة الفلسطينية مسنة وتبلغ 80 عاما، وقد أصيبت برصاص الاحتلال في الصدر والساق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيدا ثانيا سقط برصاص قوات الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة، في حين قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيد شاب فلسطيني يدعى قصي السروجي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة مسن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر للجزيرة باندلاع اشتباكات عنيفة مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في المخيم، كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في مخيم بلاطة وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم.

جانب من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اكتشاف تسلل قوات خاصة في المخيم. pic.twitter.com/ZA9q9lZy0n — فلسطين بوست (@PalpostN) December 19, 2024

بيان للمقاومة

هذا وأعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس أن مقاتليها في سرية بلاطة يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم ويستهدفون جنود العدو وآلياته العسكرية.

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من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان إن قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة انسحبت وهي تجر أذيال الهزيمة، "حيث تم اكتشاف تسلل قوة صهيونية خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية إلى المخيم، في محاولة لاغتيال أحد مقاتلينا".

وقالت إن القوات المقتحمة من جنود وآليات ووحدات خاصة فشلت في اعتقال أو إصابة أي من مقاتلي المقاومة الشجعان".

وأضافت في بيانها "تصدى مقاتلونا بكل بسالة لهذا الاقتحام، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر".

#عاجل | طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركبة في مخيم طولكرم pic.twitter.com/9boh63ZGph — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 19, 2024

شهداء في طولكرم

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -اليوم الخميس- انتشال جثامين 4 شهداء و3 مصابين بجروح خطيرة، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في المخيم، وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت هجوما في طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مخيم عسكر في نابلس، وشنت حملة دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين.

وفي القدس المحتلة والخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس، وشنت حملات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات شرسة طالت 50 فلسطينيا في قرية بيت عوا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين أسرى محررون.