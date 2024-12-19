4 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة بمخيم طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) إن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت هجوما في طولكرم.

وفي وقت سابق صباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة قفين في طولكرم شمالي الضفة، وسط حملة مداهمات واعتقالات واقتحامات نفذتها في عدة بلدات بالضفة.

اشتعال النيران في المركبة التي قصفها الاحتلال في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/g3zz0WBDd3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2024

وبموازاة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450، واعتقال أكثر من 12 ألفا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل مجازرها بدعم أميركي وعلى مسمع ومرأى من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.