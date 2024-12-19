إسرائيل تقصف صنعاء والحديدة عقب استهدافها بصاروخ يمني

شنت إسرائيل فجر اليوم الخميس غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، وذلك بعيد استهدافها بصاروخ يمني جديد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم ما سماها أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن بينها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدّق على خطة الهجوم ضد عشرات المنشآت الإستراتجية التابعة للحوثيين.

ووصفت وسائل إعلام حوثية الهجوم الإسرائيلي على اليمن بالعدوان.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمن.

وفي الإطار نفسه، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم تنفذ الهجمات على اليمن.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الهجوم على اليمن مخطط له منذ أسابيع.

🔴 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على أهداف عديدة في الحديدة وصنعاء منها منظومة الكهرباء والميناء pic.twitter.com/jnDUpJEvFX — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 19, 2024

استهداف منشآت

وفي تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلة من "الغارات العدوانية".

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وأضافت أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأفادت قناة المسيرة بأن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.

وقالت القناة إن القوات المسلحة اليمنية -الخاضعة للحوثيين- ستصدر بيانا وصفته بالمهم خلال الساعات القادمة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي انفجارات عنيفة جراء غارات على صنعاء.

وشنت إسرائيل هجوما جويا كبيرا على الحديدة ومناطق قريبة منها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بذريعة الرد على هجمات بالصواريخ والمسيّرات انطلقت من اليمن.

كما تعرضت صنعاء والحديدة ومحافظات يمنية أخرى في السابق لغارات أميركية وبريطانية.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من عام، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب وإيلات.

كما أنهم يهاجمون السفن الحربية الأميركية في المنطقة ردا على ضربات التحالف الأميركي البريطاني التي تستهدفهم في اليمن.

إعلام العدو:

صور من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمركبات والمناطق جراء شظايا صاروخ سقط وسط "تل أبيب" pic.twitter.com/AcxWnOJuUr — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 19, 2024

صاروخ يمني

وقبيل فجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

وفي مقابل الحديث عن اعتراض الصاروخ، نشرت منصات إعلامية صورا قالت إنها لأضرار في منطقة تل أبيب الكبرى جراء سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية التي تطلقها القبة الحديدية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

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وكانت مصادر للجزيرة أفادت بسماع دوي انفجار شرق تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط إسرائيل.

كما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بسماع دوي انفجارات متعددة في القدس المحتلة بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.