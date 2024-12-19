قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أحد مقاتليها تمكن -صباح اليوم الخميس- من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود للاحتلال من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان على تليغرام أن مقاتلها تمكّن من الإجهاز على الضابط والجنود الإسرائيليين واغتنام أسلحتهم الشخصية، وهي عملية تعد الأولى من نوعها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وفق مراقبين.

وأشارت إلى "استهداف موقع ماجين العسكري الإسرائيلي بطائرة الزواري الانتحارية".

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي السيطرة على طائرة استطلاعية إسرائيلية أثناء تنفيذها مهام استخبارية بسماء خان يونس.

وتكثف قوات الاحتلال منذ أسابيع من حملتها العسكرية وحصارها على شمال قطاع غزة ومخيم جباليا بشكل خاص إلا أنها لم تفلح حتى اليوم في إيقاف عمليات المقاومة ضدها والتي كبدتها خسائر كبيرة.

وتعلن كتائب القسام وفصائل المقاومة بشكل شبه يومي قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، كما تطلق من حين إلى آخر صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.