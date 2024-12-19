سرايا القدس تستهدف مقر قوات الاحتلال في نتساريم

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تُظهر قصف مقاتليها ما قالت إنه مقر قيادة وسيطرة القوات الإسرائيلية في محور نتساريم.

وأظهر الفيديو تجهيز مقاتلي سرايا القدس قذائف الهاون وتحديد الاتجاهات باستخدام البوصلة قبل قصف الهدف الذي قالت إنه يوجد داخل مقر لواء المشاة المتمركز في المحور.

كما أظهر الفيديو سقوط القذائف في المكان المستهدف ووصول ما قالت السرايا إنها سيارة إسعاف عسكرية لنقل المصابين.

ودأبت فصائل المقاومة على استهداف القوات الإسرائيلية في محور نتساريم الذي تحول إلى منطقة قتل للفلسطينيين، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" أمس الأربعاء عن ضابط احتياط إسرائيلي.

عمليات متواصلة

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة استطلاعية إسرائيلية أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أحد مقاتليها تمكن صباح اليوم من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود للاحتلال من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأشارت القسام أيضا إلى أنها استهدفت موقع ماجين العسكري الإسرائيلي بطائرة الزواري الانتحارية.

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وخلال الأيام القليلة الماضية نشرت فصائل المقاومة العديد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال، وتحديدا في جباليا، وأسفرت -حسب الصور- عن استهداف عدد كبير من الأفراد والآليات.

ويتعرض شمال القطاع لعملية إبادة كاملة منذ أكثر من شهرين، إذ تنفذ قوات الاحتلال عمليات قصف وهدم وتجويع لإجبار السكان على الفرار نحو الجنوب فيما تعرف بخطة الجنرالات التي تستهدف إخلاء المنطقة تمهيدا لإعادة استيطانها.