روسيا تسقط عشرات المسيّرات ومقتل 100 جندي كوري شمالي بكورسك

قال مسؤولون روس اليوم الخميس إن أوكرانيا قصفت مناطق روسية بعشرات المسيّرات والصواريخ، مما تسبب في اندلاع حريق بمصفاة نفط بمنطقة روستوف جنوبي البلاد، في حين أفاد مصدر بمقتل نحو 100 جندي كوري شمالي خلال القتال ضد القوات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 84 طائرة مسيّرة فوق مناطق مختلفة في روسيا منها 36 أسقطت فوق روستوف. وقالت إن محاولات كييف "شن هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة قد تم إحباطها".

وقال يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم روستوف، إن أوكرانيا قصفت المنطقة بما لا يقل عن 13 صاروخا وعشرات الطائرات المسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك النفطية التي استهدفتها أوكرانيا مرات عديدة.

وأضاف سليوسار أن شخصا واحدا على الأقل أصيب خلال الهجوم، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من إخماد الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس المركز الأوكراني الرسمي لمكافحة المعلومات المضللة، في تدوينة نشرها على تطبيق تليغرام، أن الهجوم الصاروخي ركز على مصنع كامينسكي للكيميائيات "الذي ينتج وقود الصواريخ والمتخصص في مكونات الوقود الصلب الخاص بمحركات الصواريخ".

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خسائر كورية شمالية

من جهة أخرى، قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 100 جندي كوري شمالي ممن نشرتهم بيونغ يانغ في روسيا قد قتلوا وأصيب نحو ألف آخرين خلال معارك ضد القوات الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول الجاري في منطقة كورسك.

وأرجع النائب لي سيونج كويون سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى افتقار القوات الكورية الشمالية للخبرة في الحروب التي تستخدم فيها الطائرات المسيّرة، وعدم إلمامها بالمعارك التي تجري في تضاريس مفتوحة.

وكان لي يتحدث بعد إحاطة قدمها جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي في جلسة مغلقة بالبرلمان.

ولفت النائب إلى تقارير مفادها أن "العديد من الخسائر الكورية الشمالية، بما في ذلك خسائر في صفوف ضباط رفيعي المستوى، وقعت بسبب هجمات بصواريخ ومسيّرات أوكرانية، وبسبب حوادث خلال التدريب أيضا".

ونقل النائب عن المسؤول في جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الشمالي قوله إن هذا العدد الكبير من الخسائر البشرية في صفوف القوات الكورية الشمالية يعود إلى أن "ساحة المعركة هي بيئة غير مألوفة للقوات الكورية الشمالية التي يتم استخدامها كوحدات هجومية في الخطوط الأمامية" علاوة على افتقار هذه القوات لقدرات تمكنها من التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة.

وكان مسؤول عسكري أميركي كبير قال الثلاثاء إن القوات الكورية الشمالية تكبدت مئات الضحايا بين قتيل وجريح في القتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

ولتعزيز المجهود الحربي الروسي، أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود إلى روسيا، بما في ذلك إلى منطقة كورسك الروسية التي سيطرت القوات الأوكرانية على قسم منها في وقت سابق من هذا العام.