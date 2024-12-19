مقتل وإصابة العشرات بحادثي سير في أفغانستان

أعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية اليوم الخميس مقتل 50 شخصا وإصابة 76 آخرين في حادثين على الطريق السريع جنوب شرق أفغانستان، بينهم أطفال ونساء.

وقال حافظ عمر المتحدث باسم حاكم ولاية غزني إن تصادما وقع بين حافلة ركاب وناقلة نفط على طريق كابل-قندهار في وقت متأخر أمس الأربعاء.

أما الحادث الثاني، فوقع في منطقة مختلفة من الطريق السريع نفسه الذي يربط العاصمة الأفغانية بالجنوب. وقال عمر "تم نقل المصابين إلى المستشفيات في غزني والسلطات في صدد تسليم الجثث للعائلات".

وتم نقل المرضى الذين حالاتهم أكثر خطورة إلى العاصمة كابل. وذكر رئيس الإعلام والثقافة في غزني الملا حميد الله نصار أن الحالة الصحية لعدد من الجرحى متدهورة.

وأفادت الحكومة -التي تقودها حركة طالبان في بيان لها- بأنه "تمت التوجيهات اللازمة للجهات المعنية للتحقيق السريع في هاتين الحادثتين المروريتين المروعتين وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث واتخاذ التدابير الصارمة لمنع تكرار مثل هذه الفواجع".

يذكر أن حوادث المرور شائعة في أفغانستان، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء حالة الطرق وإهمال السائقين.