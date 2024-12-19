الدفاع المدني السوري: حريق ملعب حلب مفتعل ومتعمد

قال مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" رائد الصالح -اليوم الخميس- إن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية بمحافظة حلب شمالي سوريا، كان مفتعلا ومتعمدا.

وأضاف الصالح في بيان أن هناك عدة قرائن مجتمعة ترقى للدليل تثبت أن الحريق كان مدبرا، وهي أن التحضيرات كانت جارية لمباراة ودية يوم الجمعة، وهي مباراة تحمل رمزية كبيرة بعودة الأنشطة الرياضية، وجاء الحريق ليوقف هذه الأنشطة.

وأشار إلى أن فرق الخوذ البيضاء تلقت بلاغين عن حريقين بالسكري والكلاسة في مدينة حلب في نفس توقيت بلاغ حريق الملعب، وعندما وصلت الفرق لمكان الحريق تبين عدم وجود أي حرائق في الحيين، وكان الهدف من البلاغات إشغال الفرق.

أخمدت فرقنا حريقاً ضخماً اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة #حلب، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/GHB3mVv0oA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

واعتبر مدير الدفاع المدني السوري هذا العبث والاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير المرافق العامة نهجا خطيرا وجرائم الهدف منها زعزعة الاستقرار، محذرا من هذا النهج وخطورته، ومطالبا بضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الأفعال.

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وشدد الصالح على أن هذه الجرائم والأفعال المرفوضة من السوريين لن تمنع من إعادة الحياة والأمل لكل سوريا، ونقف جميعا صفا في وجه هؤلاء العابثين وجرائمهم.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تضرر أجزاء كبيرة من ملعب حلب الدولي- هو من أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا- جراء الحريق، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

يُذكر أن ملعب حلب افتتح في أبريل/نيسان عام 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربخشه التركي والاتحاد السوري.