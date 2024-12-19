إخماد حريق ضخم في ملعب حلب الدولي

أفاد الدفاع المدني في سوريا بأن عناصره أخمدت حريقا ضخما اندلع مساء أمس الأربعاء في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب شمال سوريا.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق في "ملعب حلب الدولي" أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

أخمدت فرقنا حريقاً ضخماً اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة #حلب، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/GHB3mVv0oA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

وحسب مقاطع الفيديو والصور المتداولة، تضررت أجزاء كبيرة من الملعب جراء الحريق الذي لم تعرف أسبابه.

يُذكر أن "ملعب حلب الدولي" افتتح في أبريل/نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربخشة التركي والاتحاد السوري.