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إخماد حريق ضخم في ملعب حلب الدولي

حريق في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب- المصدر الدفاع المدني السوري على X
فرق الإطفاء خلال عمليات إخماد الحريق (منصات تواصل)
19/12/2024

أفاد الدفاع المدني في سوريا بأن عناصره أخمدت حريقا ضخما اندلع مساء أمس الأربعاء في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة حلب شمال سوريا.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق في "ملعب حلب الدولي" أكبر ملاعب كرة القدم في سوريا، وسط تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة.

وحسب مقاطع الفيديو والصور المتداولة، تضررت أجزاء كبيرة من الملعب جراء الحريق الذي لم تعرف أسبابه.

يُذكر أن "ملعب حلب الدولي" افتتح في أبريل/نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربخشة التركي والاتحاد السوري.

المصدر : وكالات

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