14 قتيلا و400 جريح بزلزال فانواتو واستمرار جهود الإنقاذ

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أمس الثلاثاء أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي إلى 14 قتيلا ونحو 400 جريح، في حين تواصلت عمليات الإنقاذ والبحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر بورت فيلا عاصمة الأرخبيل المكون من نحو 80 جزيرة، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 116 ألف شخص، أي نحو ثلث سكان الأرخبيل تأثروا بالزلزال.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطات لأشخاص مصطفّين للحصول على الوقود والسلع الأساسية صباح اليوم واستمرار جهود الإنقاذ في أحد المباني المنهارة حيث حوصر أشخاص تحت الأنقاض.

كما أظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي مركبات محطمة تحت الأنقاض، وصخورا متناثرة عبر طريق سريع وانهيارات أرضية بالقرب من محطة الشحن الدولية في بورت فيلا.

وانهارت أعمدة خرسانية في مبنى يضم بعثات أجنبية في العاصمة، منها السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية والنيوزيلندية، جراء الزلزال العنيف الذي تبعته هزات ارتدادية عديدة ليلًا بلغت قوة إحداها 6.1 درجات.

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia. In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside. The island has suffered massive damage. Pray for the victims and their families. 🙏🏼 pic.twitter.com/iwZ338kYYm — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 17, 2024

إعلان

ونظرا لتضرر المستشفى في بورت فيلا، قالت الأمم المتحدة إنه تم نصب خيام خارجه لاستيعاب تدفق المرضى، مشيرة أيضا إلى تقطّع خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإلى أن خزانَي المياه الرئيسيين تضررا.

ونقل الجرحى إلى المستشفى في العاصمة بواسطة شاحنات. وأظهرت لقطات تلفزيونية جرحى ممددين على نقالات في الخارج أو على كراسيَّ متحركة.

حظر تجول ومساعدات

وقال رئيس الوزراء المؤقت شارلوت سالواي إن لجنة الكوارث الوطنية أعلنت حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول مدة 7 أيام في المناطق الأكثر تضررا، وطلب مساعدة دولية.

واستجاب الجيران الكبار لهذا النداء، إذ قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن طائرتين عسكريتين ستقلعان إلى فانواتو صباح اليوم مع فريق مساعدة طبية وآخر للبحث والإنقاذ.

كما قالت نيوزيلندا الواقعة إلى الجنوب الغربي من فانواتو إنها سترسل طائرة للتحقق مما إذا كان بإمكان الطائرات الهبوط في فانواتو، حيث لا يزال المطار الدولي مغلقا.

My friend Jamie just shared this video of the moment the earthquake struck his home. Amazing. pic.twitter.com/FaR24r2DeJ — Dan McGarry (@VanuatuDan) December 18, 2024

وأعلن السفير الفرنسي في منشور على "إكس" أن السفارة الفرنسية في فانواتو "دمّرت" لكن الطاقم الدبلوماسي "بخير". وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن فرنسا تقف "إلى جانب سلطات فانواتو" ومستعدة "للمساهمة في عمليات الإغاثة" إذا طلب منها ذلك.

كما ذكرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بابوا غينيا الجديدة في بيان على إكس أيضا، أن سفارة الولايات المتحدة في بورت فيلا "تعرّضت لأضرار جسيمة وأُغلقت حتى إشعار آخر".