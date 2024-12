14 قتيلا و400 جريح بزلزال فانواتو واستمرار جهود الإنقاذ

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أمس الثلاثاء أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي إلى 14 قتيلا ونحو 400 جريح، في حين تواصلت عمليات الإنقاذ والبحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر بورت فيلا عاصمة الأرخبيل المكون من نحو 80 جزيرة، وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 116 ألف شخص، أي نحو ثلث سكان الأرخبيل تأثروا بالزلزال.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطات لأشخاص مصطفّين للحصول على الوقود والسلع الأساسية صباح اليوم واستمرار جهود الإنقاذ في أحد المباني المنهارة حيث حوصر أشخاص تحت الأنقاض.

كما أظهرت لقطات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي مركبات محطمة تحت الأنقاض، وصخورا متناثرة عبر طريق سريع وانهيارات أرضية بالقرب من محطة الشحن الدولية في بورت فيلا.

وانهارت أعمدة خرسانية في مبنى يضم بعثات أجنبية في العاصمة، منها السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية والنيوزيلندية، جراء الزلزال العنيف الذي تبعته هزات ارتدادية عديدة ليلًا بلغت قوة إحداها 6.1 درجات.

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia.

In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside.

The island has suffered massive damage.

Pray for the victims and their families.

