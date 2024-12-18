عودة واسعة للسوريين من تركيا بعد سقوط نظام الأسد

تشهد المعابر الحدودية التركية-السورية منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري حركة نشطة، مع تدفق أعداد كبيرة من السوريين المقيمين في تركيا العائدين إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وسيطرت فصائل الثوار على العاصمة دمشق ومدن رئيسية أخرى، بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وبدأ السوريون المقيمون في تركيا، من مختلف الفئات العمرية، بالتوجه إلى المعابر الحدودية مثل جيلوة غوزو (باب الهوى) ويايلا داغي (كسب) وأونجو بينار (باب السلامة) وغصن الزيتون (عفرين).

وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات التركية، خاصة إدارة الهجرة، تعمل على تيسير الإجراءات الرسمية لتسهيل العودة، وسط أجواء مليئة بالحنين والشوق للوطن.

شهادات العائدين

وذكر محمد (16 عاما) أنه غادر سوريا طفلا صغيرا في بداية الحرب، وعبر عن امتنانه لتركيا على حسن الاستضافة والدعم خلال سنوات اللجوء. ويعود اليوم محمود (11 عاما) برفقة أسرته مصطحبا قطته المفضلة، ويشعر بالسعادة لانتهاء الحرب.

أما علي (24 عاما)، فقال إنه انتظر بفارغ الصبر في معبر جيلوة غوزو لإتمام الإجراءات. وأوضح أنه غادر سوريا إلى تركيا عندما كان عمره 11 عاما، ويعود الآن شابا إلى مدينته حمص مع أسرته.

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وعبّر العائدون عن امتنانهم لتركيا، حكومة وشعبا، لما قدمته من دعم واستقبال على مدار سنوات اللجوء. وقالوا إنهم يعودون إلى بلادهم بمشاعر مختلطة من الحنين والفرح لبداية حياة جديدة. وتمثل عودتهم بداية مرحلة جديدة من الأمل والاستقرار، بعد سنوات من المعاناة والنزوح.