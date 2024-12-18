تجدد الاشتباكات بمخيم جنين والمقاومة تتهم السلطة برفض حل الأزمة

أفادت مصادر للجزيرة باندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ14 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

#فيديو | الضفة الغربية: استمرار الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين. pic.twitter.com/k1jQPpiIfS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 18, 2024

السلطة ترفض الحل

وقال القائد العام لكتيبة جنين للجزيرة "أرسلنا للأجهزة الأمنية شخصيات للحل، لكنهم ردوا بعنجهية."

وأكد أن أجهزة الأمن طلبت نزع السلاح، وقالت إنها لن تسمح بقتال إسرائيل، وأضاف "نحن بادرنا بالحل مسبقا، والأجهزة الأمنية رفضت ذلك."

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وقال إن السلطة تسير في برنامجها السياسي منذ 30 عاما دون تحقيق نتيجة.

⬅️ شاهد..الأجهزة الأمنية تسحب آليات معطوبة من مخيم جنين pic.twitter.com/8gbT3hweIR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 18, 2024

تصريحات لوزير الداخلية الفلسطيني

من جانبه، قال وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، إن الأجهزة الأمنية تسعى لدفع الشباب في مخيم جنين للالتزام بالقانون والبرنامج الوطني الفلسطيني، مشددًا على أهمية الوصول إلى عقول الشبان لتخفيف المفاهيم التحريضية والتوجيهات المغرضة، على حد وصفه.

وأكد الوزير أن العملية في جنين تستهدف من لا يريد الالتزام بالبرنامج الوطني في ظل التغيرات الراهنة بالمنطقة، وردا على تقرير موقع أكسيوس بشأن دعم إسرائيلي وأميركي للعملية في جنين، قال الوزير الفلسطيني إنه لم يطلع على تلك التقارير.

وكان الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب قال للجزيرة في وقت سابق إن ما يحدث في جنين "حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون".

#فيديو | الضفة الغربية: استمرار الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في مخيم جنين. pic.twitter.com/k1jQPpiIfS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 18, 2024

تشييع القتلى

وشيع سكان المخيم جثمان يزيد جعايصة القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس والمطلوب لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي قتل برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما شيع السكان جثمان الطفل محمد العامر الذي استشهد خلال اشتباكات بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين من مخيم جنين قبل أيام. وانطلقت مسيرة التشييع من مسجد مخيم جنين الكبير إلى مقبرة المخيم، حيث ردد المشيعون هتافات تطالب بإنهاء الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية على المخيم.

دعوة لدعم المقاومة

ومع استمرار الأزمة في مخيم جنين وانعكاساتها على حياة سكانه، تتعالى أصوات سكان المخيم مطالبة بضرورة اللجوء إلى الحوار لنزع فتيلها.

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كما نددت فصائل فلسطينية بالعملية التي أطلقتها السلطة باسم "حماية الوطن"، ودعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد، إلى حماية وإسناد المقاومة في جنين، والحشد الواسع في فعاليات "يوم الغضب"، نصرة للمخيم "الذي يتعرض لحصار من قبل أجهزة السلطة وممارسات قمعية تستهدف أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة".

وأكد شديد اليوم الأربعاء ضرورة دعم المقاومين وتعزيز قوتهم لمواجهة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي، وصد جرائم المستوطنين في الضفة بدل استهدافهم وضرب مشروعهم عبر عمليات أمنية تنسجم بشكل كامل مع أهداف الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال "ينبغي لنا إسناد المقاومين وتوفير الحماية الكاملة لهم بدلا من ملاحقتهم والاشتباك معهم"، مضيفا أن "البوصلة يجب أن تكون دائما نحو مقاومة الاحتلال".

وذكر أن استمرار أجهزة السلطة في عمليتها الأمنية في جنين "يتطلب تواصل الفعاليات الشعبية والفصائلية لحماية المقاومة وثني السلطة عن ممارساتها القمعية والإجرامية، التي تهدد النسيج الوطني للشعب الفلسطيني المقاوم".