عشرات الشهداء والمصابين في مجازر ليلية بجباليا وغزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الليل مجازر جديدة بحق مدنيين أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين في جباليا ومدينة غزة، وذلك بعد ساعات من عمليات للمقاومة أوقعت قتلى وجرحى من جنوده.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الخميس وخلال الليل غارات على أحياء في مدينة غزة وشمالها مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد نحو 20 فلسطينيا وإصابة آخرين -معظمهم نساء وأطفال- في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة والأخرى منزلا يؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

من جهتها، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن الغارة على جباليا البلد أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين، بينما أدت الغارة على منزل يؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة إلى استشهاد 9 أشخاص.

📷 ارتقاء الحكيم في مستشفى المعمداني عبدالله حبيب في غارة للاحتلال على حي الدرج بمدينة غزة pic.twitter.com/6zHJj4Aj5M — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 18, 2024

ووفقا لمصادر فلسطينية، كان الطبيب في المستشفى المعمداني عبد الله حبيب بين شهداء القصف الإسرائيلي على حي الدرج.

ولاحقا شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جديدة على الحي أسفرت عن استشهاد 5 وإصابة آخرين، وفقا لمراسل الجزيرة.

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ونشرت منصات فلسطينية مقاطع مصورة تظهر نقل شهداء ومصابين من الأطفال في جباليا البلد والدرج.

وقد نقلت طواقم الإسعاف الفلسطينية بمساعدة الأهالي عددا من المصابين في الغارتين إلى مستشفى المعمداني في غزة، ووصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

عاجل | تغطية صحفية: 18 شـ ـهـ ـيداً حتى اللحظة وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال لمنازل في مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/Jx7PeEKfur — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2024

قصف مكثف

وذكرت مصادر فلسطينية أن مدينة غزة تعرضت خلال الليل والساعات الأولى من صباح اليوم إلى قصف جوي ومدفعي متواصل.

وقالت قناة الأقصى إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في غارة على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأشارت القناة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني في أجواء المدينة.

وشمال غرب غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة الصفطاوي، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتهجير آلاف آخرين باتجاه مدينة غزة.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع إن الوضع في المستشفى كارثي بعد استهدافه مرارا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وسط القطاع، شن الطيران الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم غارة على مخيم المغازي أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين، بحسب ما نقله مراسل الجزيرة.

وبالتزامن أطلقت آليات الاحتلال النار على شمال مخيم النصيرات.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 43.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقع العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 45 ألف شهيد و107 آلاف مصاب، بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.

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عمليات المقاومة

وفي التطورات العسكرية، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أجهزت أمس الأربعاء على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر، قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت الكتائب إنها فجّرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق مخيم جباليا.

وفي عملية أخرى، قصفت كتائب القسام بالصواريخ موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط القطاع.

من جهتها نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر قصف مقاتليها مدينة عسقلان ومستوطنات في منطقة غلاف غزة بصواريخ غراد.

وأظهرت الصور عملية تجهيز الصواريخ داخل أحد الأنفاق قبل إطلاقها.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل وسط مخيم جباليا، وقالت إن مقاتليها سيطروا أيضا على مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهمة وسط غزة.

وفي الإطار نفسه، نشرت كتائب المجاهدين -أحد فصائل المقاومة الفلسطينية- مقطعا مصورا يظهر استهدافها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بالصواريخ.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل عملياته شمالي قطاع غزة من دون أن يورد أي تفاصيل.

ومنذ بدء عمليته الحالية شمالي القطاع، تكبد جيش الاحتلال نحو 40 قتيلا، بحسب البيانات الرسمية.