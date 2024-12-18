إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في نابلس وإصابة سائقها

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن حافلة إسرائيلية كانت تقل يهودا تعرضت لإطلاق نار وهي في طريقها إلى "قبر يوسف" في نابلس بالضفة الغربية.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد أدى إطلاق النار إلى إصابة سائق الحافلة التي تردد أنها كانت في طريقها إلى وجهتها من دون تنسيق مسبق مع الجيش، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأجلت القوات الإسرائيلية من كانوا على متن الحافلة، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إصابة سائق الحافلة طفيفة.

بدورها، ذكرت صحيفة معاريف أن سائق الحافلة المصاب في إطلاق نار عند قبر يوسف في نابلس هو جندي في الجيش الإسرائيلي.

وفي نبأ عاجل، قال الجيش الإسرائيلي إن دخول الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) في الضفة الغربية أمر خطير ومحظور.

جدير بالذكر أن "قبر يوسف" يقع في الطرف الشرقي لنابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود "مقاما مقدسا" منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

ومنذ ذلك الحين أصبح القبر وجهة دائمة للمستوطنين لإقامة طقوس تلمودية فيه.