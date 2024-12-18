رئيس وزراء أيرلندا لإسرائيل: لن تستطيعوا إسكاتنا

اتهم رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس إسرائيل بمحاولة إسكات بلاده على خلفية موقفها الرافض للحرب على قطاع غزة، ووصف قرار تل أبيب إغلاق سفارتها في دبلن بـ"دبلوماسية تشتيت الانتباه".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن تل أبيب لن تسطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة دون لوغيري، أمس الثلاثاء، على خلفية إعلان إسرائيل إغلاق سفارتها في بلاده.

ووصف هاريس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق سفارة تل أبيب في دبلن بـ"دبلوماسية تشتيت الانتباه".

وأعرب عن أسفه على القرار، مشيرا إلى أنه كان يفضل ألا يحدث ذلك.

كما أشار هاريس إلى أن دبلن ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مستدركا بقوله: "لكن، لن يستطيع أحد إسكات أيرلندا".

وردا على سؤال صحفي بشأن موقف دبلن من الحرب الإسرائيلية على غزة، قال رئيس الوزراء الأيرلندي "اليوم، جميعكم تسألون عن موقف أيرلندا. لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير".

وأضاف "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء تجب إدانته".

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وأكد هاريس أن ما يستوجب الإدانة أيضا هو ما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين في غزة، وتجويع لسكانها ومنع لتدفق المساعدات الإنسانية إليهم.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أعلن -الأحد الماضي- إغلاق سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية ما قال إنه بسبب "سياستها المناهضة لإسرائيل".

وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد إعلان أيرلندا الأسبوع الماضي انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.