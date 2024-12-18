خريطة تكشف تفاصيل التوغل الإسرائيلي في سوريا

كشفت خريطة أعدتها "وكالة سند للتحقق الإخباري" بشبكة الجزيرة عن مواقع توغل وظهور القوات الإسرائيلية خلف خط وقف إطلاق النار داخل الأراضي السورية.

وتظهر الخريطة المحدّثة، بعد تقاطع البيانات من مصادر خاصة بـ"وكالة سند" مع نتائج البحث في المصادر المفتوحة والتحقق من إحداثيات الأماكن، أن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق بعمق 4 كيلومترات داخل الحدود السورية.

وتم توثيق ظهور القوات الإسرائيلية في:

قرية صيدا الريفية التابعة لمحافظة القنيطرة، بعمق 4 كيلومترات داخل الأراضي السورية.

قرية عابدين الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعمق 2.5 كيلومتر داخل سوريا.

قرية معربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، والواقعة بعمق 2 كيلومتر داخل سوريا.

ويُعتبر هذا التوغل هو الأول من نوعه في حدود محافظة درعا جنوب سوريا، على الرغم من أن تواجد القوات الإسرائيلية داخل القرى لا يشير إلى بقائها لفترة طويلة.

وأفادت مصادر "وكالة سند" في تلك المناطق أن الجيش الإسرائيلي تمركز في بعض النقاط التي كانت سابقا تحت سيطرة الجيش السوري وشرع بعمليات بحث عن مستودعات أو أسلحة.

واستغلت القوات الإسرائيلية انسحاب قوات نظام بشار الأسد من بعض المواقع في جنوب سوريا، وهو ما مكنها من التوغل البري في مناطق متعددة على امتداد الجولان، ابتداء من جبل الشيخ شمالا وحتى قرية المعرية في درعا باتجاه الحدود الأردنية السورية جنوبا.