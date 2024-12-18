الولايات المتحدة تخصص تمويلا جديدا للسودان

خصصت الولايات المتحدة تمويلا جديدا للسودان قالت إنه يشمل المساعدات الإنسانية و"جهود دعم المجتمع المدني".

وقال نيد برايس نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين -اليوم الأربعاء- إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن عن هذا التمويل الإضافي خلال إدارته اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان غدا الخميس، سيركز على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وأضاف برايس أن ما سيعلنه بلينكن يشمل "تمويلا إضافيا للمساعدات الإنسانية وللجهود الرامية إلى دعم المجتمع المدني، وفي نهاية المطاف العودة إلى الديمقراطية".

وتابع المسؤول الأميركي قائلا "للأسف، السودان يواجه خطر التحول إلى صراع منسي".

وذكر برايس أن "من بين الدوافع التي تجعل الوزير يعقد فعالية مميزة بشأن هذا الموضوع تحديدا، هو ضمان أن يبقى في دائرة الضوء".

ومنذ أكثر من 18 شهرا، يدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلّفا أزمة إنسانية هائلة، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص من مناطقهم، وتواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية.