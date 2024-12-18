اقتحام جديد للأقصى وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم المعارضة المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدعو لوقف هذه الاقتحامات.

حملة اعتقالات في الضفة

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا.

وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، واعتقلت 3 شبان وهم: الأسير المحرر شاهر أبو شرار من مخيم عين السلطان، وعبدالله وهدان من مخيم عقبة جبر، وعمر أبو الحصين من مخيم عين السلطان، علما أنه شقيق لمعتقلين في سجون الاحتلال.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل بالمخيمين، وحطمت محتوياتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية روجيب شرقي المدينة.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية روجيب ودهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب محمد أبو حويلة بعد مداهمة منزله.

أما في طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين من بلدة قفين شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي عمارنة، وباسل بيقاوي بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

وبموازاة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450، واعتقال أكثر من 12 ألف فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني.