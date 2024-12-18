اشتباكات في نابلس وصحيفة إسرائيلية تتحدث عن عملية ليلية واسعة بالضفة

اشتبك مقاومون في وقت مبكر اليوم الأربعاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة نابلس، بينما تحدثت صحيفة إسرائيلية عن عملية ليلية واسعة تخللتها اشتباكات واعتقالات في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يخوضان عملية ليلية واسعة في الضفة.

وأضافت الصحيفة أن هناك اشتباكات واعتقالات مستمرة في الخليل ونابلس ومحيط رام الله.

وكانت مصادر أفادت للجزيرة باندلاع الاشتباكات بعيد توغل قوات إسرائيلية في نابلس ومخيماتها انطلاقا من حاجز الطور.

كما قالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات بدأت بالتزامن مع اقتحام قوة إسرائيلية محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس التي تقع شمالي الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب في الوجه نتيجة محاولة دهسه من آلية عسـكرية إسرائيلية في المنطقة الغربية بنابلس.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر القديم وبلدة روجيب شرق نابلس ومحيط مخيم العين غربها.

وبالتزامن مع توغل القوات، اقتحم مستوطنون ما يعرف بقبر يوسف في نابلس، وقالت مصادر للجزيرة إن مواجهات وقعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمحيط هذا الموقع.

وأفادت مصادر فلسطينية بإطلاق النار على حافلتين كان يستقلهما مستوطنون في المدينة، من دون ورود أنباء عن إصابات في صفوفهم.

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وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية في بلدة بيت فوريك جنوب شرق نابلس، وتصدى شبان فلسطينيون للقوة وألقوا عبوة حارقة على جيب عسكري وهذا أدى لاشتعال النيران فيه، بحسب لقطات بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاجل| مقاومــ..ـون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة قفين شمال طولكرم. pic.twitter.com/B9jzXStrAK — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 10, 2024

اقتحامات أخرى

وفي وقت مبكر اليوم أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية التي تقع شمالي الضفة الغربية.

وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

وفي وسط الضفة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عبوين شمال رام الله، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وقت مبكر اليوم، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينتي رام الله والبيرة، وفقا لما نقله مراسل الجزيرة.

كما قالت مصادر للجزيرة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي جنوب الضفة، اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تجرف أراضي في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة إسكاكا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة.

وأضافت المصادر أن الأراضي التي يجري تجريفها تقع قرب مستوطنة "نوفي نحميا".

"حط العين قبال العين، حي كتيبة جنين"..

هتافات المشيعين خلال تشييع الشهيدين ضياء سلمي ومحمد الأشقر في مدينة قلقيلية، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال اليوم pic.twitter.com/YyxL9f20bP — صاحب السعادة (@16_Gouda) December 17, 2024

تشييع شهداء

وكانت حشود فلسطينية شيعت أمس الثلاثاء الشهداء محمد أشقر وضياء سلمي في قلقيلية ومحمد أبو كشك في نابلس والذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وانطلق موكب التشيع في جنازة عسكرية قبل أن ينقل جثمان الشهيد أبو كشك إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر، وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقد استشهد محمد أشقر وضياء سلمي في محيط جدار الفصل العنصري قرب المدينة عند محاولتهما اجتياز الجدار إلى داخل إسرائيل بغرض البحث عن عمل بينما استشهد محمد أبو كشك البالغ من العمر 18 عاما بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة المساكن الشعبية وتلة عسكر شرقي المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من الشاب حتى استشهد متأثرا بإصابته.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي اعتداءات واسعة في الضفة بذريعة إحباط الهجمات الفلسطينية المسلحة في مهدها.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.