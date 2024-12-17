بيدرسون لمجلس الأمن: القرار 2254 بشأن سوريا لم يعد صالحا

أقر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بأنه لم تعد هنالك إمكانية حقيقية لتطبيق القرار 2254 بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي إحاطة لمجلس الأمن خلال جلسة خاصة بسوريا، اليوم الثلاثاء، قال بيدرسون إن هناك "اتفاقا واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة". وأوضح أن القرار حدد طرفين أحدهما أُطيح به، ولا يمكنه المشاركة في العملية السياسية.

إلا أن بيدرسون، الذي زار دمشق خلال اليومين الماضيين، أكد أن الأمر ما زال يتطلب انتقالا سياسيا بعملية سورية داخلية شاملة، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.

وأكد أن هناك إشارات دولية إلى أن التدابير الأوسع نطاقا يمكن أن تكتسب زخما مع التقدم في الانتقال السياسي، وأوضح أن ذلك سيكون مفتاحا لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاج إليه.

وأضاف بيدرسون أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، مبديا الخشية من عودة عدم الاستقرار.

وأشار المبعوث الأممي أن سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا على أن السوريين يشعرون أن الواقع الجديد في بلادهم ينتمي لهم.

وتطرق بيدروسون إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وقال إنها تعرض المدنيين لمخاطر أكبر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي، وطالب بأن تتوقف تلك الهجمات فورا.

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وبعد سقوط بشار الأسد على يد فصائل مسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت الإدارة الجديدة في سوريا أن القرار الأممي 2254 لم يعد له معنى، خاصة أن أحد طرفيه لم يعد موجودا أو له أثر على الأرض.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك رغم كل الدعوات، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

المندوب الروسي

من جانبه، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن "سوريا دولة صديقة وموسكو تتمنى لها الأفضل".

وأضاف نيبينزيا خلال كلمته أمام المجلس بأن السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وأشار إلى أنه يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين.

وروسيا كانت داعما رئيسيا لنظام المخلوع بشار الأسد، ودعمته عسكريا لسنوات كما استخدمت حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن عدة مرات لمنع صدور قرارات ضده.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.