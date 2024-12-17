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الجيش الأميركي يعلن قصف منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، شن الولايات المتحدة وبريطانيا "سلسلة غارات" على العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل أن "طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت سلسلة غارات على صنعاء". ( Mohammed Hamoud - وكالة الأناضول )
دخان يتصاعد بعد غارة أميركية سابقة على أحد المواقع في اليمن (الأناضول)
17/12/2024-|آخر تحديث: 17/12/202402:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية جديدة على منشأة قيادة وسيطرة تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي -في منشور على موقع إكس- إن "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

ومن جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن عدوانا أميركيا استهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء بمديرية الصافية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، إن قواتهم ضربت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي وإن الصاروخ أصاب هدفه.

وبدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجئ عقب إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ قبل وصوله الأراضي الإسرائيلية، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون.

من جانبها، نقلت ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية على جماعة أنصار الله في اليمن.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الحوثيين في اليمن أطلقوا منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على إسرائيل".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + رويترز

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