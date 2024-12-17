سرايا القدس تستهدف جرافات وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء صورا تظهر استهداف مقاتليها جرافات عسكرية إسرائيلية ونقاطا عسكرية في محاور القتال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهر الفيديو تفجير جرافة إسرائيلية في محور الخدمات بمخيم طولكرم واثنتين أخريين في محاور القتال بالمخيم، كما أظهر استهداف السرايا قوات إسرائيلية في معبر الطيبة بالأسلحة الآلية.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام العديد من مدن ومخيمات الضفة، في حين تتواصل المواجهات بين المقاومة وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى، تواصل الإضراب التجاري الشامل في جنين احتجاجا على استمرار العملية العسكرية لأجهزة أمن السلطة ضد مقاومين في المخيم.

كما خرجت مظاهرة في طولكرم دعما للمقاومة الفلسطينية وكتيبة جنين، وللمطالبة بإنهاء العملية الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية ضد المقاومين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا -بينهم طفلان وطالبة جامعية وأسرى سابقون- خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم.