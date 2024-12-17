سرايا القدس تستهدف آليات وجنودا إسرائيليين شرقي رفح

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الثلاثاء صورا لما قالت إنه عملية استحكام مدفعي على جنود وآليات إسرائيلية كانت تتوغل في حي الجنينة شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأظهر الفيديو عملية رصد الآليات خلال توغلها في منطقة العملية واستهدافها بقذائف الهاون يومي 12 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أجهزت على 3 جنود من مسافة صفر في اشتباك مع قوة إسرائيلية غرب معسكر جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى أنه شوهدت مروحيات لإخلاء القتلى.

كما قالت القسام إنها دمرت ناقلة جند، وفجرت منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية قوامها 11 جنديا وسط مخيم جباليا، وإنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.